Corinthians x Remo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times voltam a campo depois da retomada do campeonato, paralisado por conta da Copa do Mundo, que terminou no dia 19 de junho.

A equipe de Fernando Diniz chega com confiança após vitória fora de casa antes da pausa. O Timão venceu o Grêmio por 3 a 1 e tenta repetir o nível de atuação para fechar o turno com mais um resultado positivo diante da torcida.

O Remo também vem de vitória do dia 32 de maio contra o São Paulo, por 1 a 0.

Confira à transmissão da Jovem Pan