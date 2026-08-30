Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Corinthians x Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h, na Arena Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 25ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
O Corinthians vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, e quer um resultado positivo sobre o rival para diminuir a distância para os cinco primeiros colocados. A equipe de Fernando Diniz ocupa a décima colocação, com 32 pontos.
Já o Santos aparece em 14ª lugar, soma 26 pontos e vai para o segundo clássico consecutivo. No primeiro, foi derrtado por 3 a 0 pelo Palmeiras. Time de Cuca enfrenta o maior rival para respirar na temporada (e na tabela do Brasileirão).
Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 15h.
Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo e Premiere.
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