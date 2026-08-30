JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal da Manhã 2ª Edição | 07h00 - 10h00
Corinthians

Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 16h, na Arena Corinthians; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Jovem Pan

yuri alberto
yuri alberto MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Corinthians x Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h, na Arena Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 25ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Corinthians vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, e quer um resultado positivo sobre o rival para diminuir a distância para os cinco primeiros colocados. A equipe de Fernando Diniz ocupa a décima colocação, com 32 pontos.

Já o Santos aparece em 14ª lugar, soma 26 pontos e vai para o segundo clássico consecutivo. No primeiro, foi derrtado por 3 a 0 pelo Palmeiras. Time de Cuca enfrenta o maior rival para respirar na temporada (e na tabela do Brasileirão).

Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 15h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo e Premiere.

Assuntos

continue lendo

gremio cristaldo Futebol Grêmio x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Grêmio e Chapecoense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, no estádio do Grêmio; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
  1. Corinthians negocia venda de volante por R$ 95 mi a clube da Premier League Estadão Conteúdo · há 5 dias
  2. Memphis lança clipe com sede do Corinthians em chamas: ‘Sempre fui um alvo’ Estadão Conteúdo · há 1 semana
  3. Corinthians x Rosário: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo Jovem Pan · há 1 semana
  4. Memphis abre mão de ‘bolada’, e Corinthians oficializa renovação; veja valores Jovem Pan* · há 2 semanas