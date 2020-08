Corinthians x São Paulo: Quem levou a melhor nos últimos jogos no Morumbi

Jô foi protagonista da última vitória do Corinthians sobre o São Paulo na casa do Tricolor paulista, na semifinal do Campeonato Paulista de 2017

SP - PAULISTÃO/SÃO PAULO E CORINTHIANS - ESPORTES - O jogador Maicon do São Paulo durante partida entre São Paulo x Corinthians, válida pelo CaNEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians foi quem mais vezes venceu no Morumbi



O Corinthians volta a enfrentar o São Paulo no Morumbi neste domingo, 30, a partir das 11 horas , no horário de Brasília, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar reencontrar o caminho das vitórias no torneio nacional, o time treinado por Tiago Nunes aposta no atacante Jô, que foi o protagonista do último triunfo do Alvinegro em um Majestoso realizado na casa do rival, em 2017. Na época, o centroavante brilhou ao balançar as redes na vitória por 2 a 0, em jogo de ida da semifinal do Paulistão – o meio-campista Rodriguinho também marcou no confronto que abriu caminho para a classificação do Timão.

Além da boa atuação, Jô ficou marcado por protagonizar um lance inusitado com Rodrigo Caio, então zagueiro do São Paulo. Ainda no primeiro tempo, o defensor “livrou” o atacante corintiano de um cartão amarelo, quando relatou ao árbitro da partida que ele não havia cometido uma falta. O lance causou revolta por parte da torcida são-paulina, que não aprovou o “fair-play” durante um clássico importante e passou a intensificar as críticas sobre o atual atleta do Flamengo. Desde aquela partida, o Corinthians voltou a encarar o São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo em outras 6 oportunidades, saindo derrotado três vezes e empatando em outras três ocasiões. O retrospecto recente na casa do arquirrival, aliás, não é nada bom: o clube do Parque São Jorge conquistou apenas um triunfo dos último onze duelos realizados no estádio localizado na zona sul da capital paulista. Relembre abaixo.

Já considerando todo o histórico do “Majestoso”, embora seja a casa do São Paulo, o Corinthians foi quem mais vezes venceu no Morumbi: 50 vitórias contra 39 do Tricolor. O resultado que mais vezes se repetiu, contudo, foi o empate: 59. O Timão balançou as redes 168 vezes contra 163 do adversário.

Os últimos 11 clássicos de Corinthians x São Paulo no Morumbi