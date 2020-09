De ‘Quimicão’ a ‘Camp Neo’: Torcedores já apelidam a Neo Química Arena, do Corinthians

Os rivais “zoaram”, e os corintianos exaltaram o novo nome do estádio alvinegro; veja os melhores apelidos

O estádio do Corinthians agora se chama "Neo Química Arena"



O Corinthians anunciou na madrugada desta terça-feira, 1, a venda dos naming rights da Arena. A partir de agora, o estádio se chamará Neo Química Arena. O contrato com a empresa farmacêutica terá duração de 20 anos, e o clube receberá R$ 300 milhões pelo negócio. A quantia será paga em parcelas anuais de R$ 15 milhões. Após a confirmação do novo nome da casa alvinegra, os torcedores, é claro, já se mexeram em busca de apelidos para o local. E os resultados foram um tanto quanto curiosos.

Os rivais do Corinthians disseram que o estádio poderá ser chamado de “Quimicão”. A graça é o cacófato “que micão” formado pelo termo. Já os torcedores do Timão preferiram exaltar o nome e apelidaram a Arena de “Camp Neo”, em referência ao “Camp Nou”, estádio do Barcelona. Teve até quem aproveitou a piada para pedir a contratação de Lionel Messi, que está de saída do clube catalão.

Confira, abaixo, as melhores piadas feitas após o anúncio dos naming rights da Arena Corinthians:

O Neo Química Arena já vem com o apelido Quimicão. — Tico (@Mr_ErickAlvares) September 1, 2020

Caiu no Quimicão o juiz mete a mão. — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovotweets) September 1, 2020

Vou chamar de Camp Neo https://t.co/TCTR7csVgF — Amanda Oliveira (@mandsoliv_) September 1, 2020

messi vem jogar no Camp Neo — arthir (@arthuststuts) September 1, 2020

Ficar doente de propósito pra comprar os remédios da neo química e com isso ajudar o Corinthians a ganhar título pic.twitter.com/AfyzO2DQVp — SCCP News (@_sccpnews) September 1, 2020

Neo Química Arena, vão ficar na parte dos dipirona porque esse time só da dor de cabeça — Mathias  (@oimathias) September 1, 2020

É sério que tem gente discutindo se o nome "NEO QUÍMICA ARENA" ficou bom ou não?

Porra, tem tanta gente com nome feio nesse mundo que nem ganhou um real pra compensar…

por 300 milhões eu boto até o nome do meu filho de Neoquimicson! 🤣

Relaxem e gozem. — Letícia Beppler (@leticiabeppler) September 1, 2020

Neo química arena pq o time é uma droga Mano quando eu penso que vou parar de rir de gambá eles se superam KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Rafael Nogueira ℗ (@rafaellmn) September 1, 2020