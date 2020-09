Corinthians anuncia acordo para venda do nome da arena

O clube fechou os naming rights de seu estádio com a Neo Química, laboratório farmacêutico

Reprodução / Twitter A empresa foi patrocinadora master do Corinthians em 2010 e 2011, quando Ronaldo Fenômeno vestia a camisa do clube



O Corinthians anunciou nos primeiros minutos desta terça-feira, 1º, dia de aniversário do clube, que fechou os naming rights de seu estádio com a Neo Química, um laboratório farmacêutico. O contrato terá duração de 20 anos e os valores da negociação não foram divulgados pelo clube No entanto, apuração da Jovem Pan tem informação que o valor será de R$ 300 milhões pagos de forma parcelada, sendo R$ 15 milhões por ano. O presidente do Corinthians, André Sanchez, falou após o anuncio oficial sobre a negociação com a Neo Química. “Dizer para o corintiano que isso é a primeira parte. Nos próximas semanas terá a segunda parte e, com certeza, vamos resolver todos os problemas que nós temos”, afirmou.

A empresa foi patrocinadora master do Corinthians em 2010 e 2011, quando Ronaldo Fenômeno vestia a camisa do clube. O evento de divulgação teve direito a queima de fogos de artifício e apresentação da cantora Negra Li. O dinheiro recebido será usado para abater a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal por causa da construção do estádio. Internamente, o Corinthians avalia que a dívida atual é de R$ 530 milhões em virtude da Arena.

*Com informações do repórter Rafael Thebas