Do céu ao inferno: Vampeta joga confete, mas depois vê Corinthians ser eliminado da Libertadores!

Tudo parecia caminhar bem para Vampeta e o Corinthians na Libertadores. O Timão fez o placar que precisava e foi para o vestiário com 2 a 0. O Velho Vamp foi à loucura e chegou a jogar confete para comemorar os gols do Timão. Sobrou até para o narrador Nilson César, que sofreu com a brincadeira do comentarista.

Porém, a situação mudou no segundo tempo. Com a expulsão de Pedrinho ainda nos 45 minutos iniciais, o Guaraní-PAR foi para cima e fez o seu gol. Vampeta não contava com o gol marcado dos paraguaios e não teve nenhum confete para jogar.

