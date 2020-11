Duílio Monteiro Alves é eleito o novo presidente do Corinthians

Afilhado político de Andrés Sanchez supera Augusto Melo e Mario Gobbi para comandar o clube alvinegro no triênio 2021-2023

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Duílio Monteiro Alves comandará o Corinthians no triênio 2021-2023



Filho de um histórico dirigente corintiano e afilhado político de Andrés Sanchez, presidente licenciado do clube, Duílio Monteiro Alves, 45, foi eleito na noite deste sábado, 28, o mandatário do Corinthians para o triênio 2021-2023 a partir de 4 de janeiro. Duílio venceu o pleito com 1.079 votos. Supreendentemente, o segundo colocado foi Augusto Melo (934). Mario Gobbi, que era considerado o principal oponente da chapa Renovação e Transparência, recebeu 782 votos. Brancos e nulos somaram 60.

A vitória de Duílio significa a manutenção da Renovação e Transparência no poder no Parque São Jorge. O grupo de Andrés Sanchez dá as ordens no clube desde 2007, quando o presidente licenciado venceu uma eleição para um mandato-tampão. Ele foi reeleito em 2009, fez do ex-aliado Mario Gobbi seu sucessor em 2012 e apoiou Roberto de Andrade na eleição de 2015. Em 2018, Andrés, que havia prometido não voltar ao cargo, candidatou-se e superou Paulo Garcia, Antônio Roque Citadini, Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior. Agora, ele assegura que se afastará definitivamente da vida política do clube.

Duílio, o sucessor de Andrés, carrega um sobrenome com história no Timão. O sociólogo Adílson Monteiro Alves, seu pai, foi diretor de futebol nos anos 1980 e se tornou um dos artífices da Democracia Corinthiana, movimento que lutou pela redemocratização do Brasil e que tinha Sócrates e Casagrande como expoentes. Em tempos bem diferentes do que aqueles, o novo presidente terá de lidar com uma dívida que, segundo o balanço do clube, chega a R$ 900 milhões sem contar o estádio. Nesta semana, o Corinthians anunciou que chegou a um acordo com a Caixa Econômica Federal para terminar o parcelamento da Neo Química Arena em 2040. O prazo anterior era 2028.