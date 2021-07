Em clássico morno, Corinthians e São Paulo ficam no empate sem gols

São Paulo mantém tabu de não vencer no estádio do adversário desde sua inauguração, em 2014

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Clássico Majestoso foi morno



Corinthians e São Paulo fizeram o clássico da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram sem gols na Neo Química Arena. Em uma noite fria na capital paulista, os rivais fizeram um Majestoso bem morno. O primeiro tempo foi de muita marcação, igualdade e poucas chances criadas de ambos os lados, mas a melhor delas foi do Corinthians quando Gil subiu mais do que a zaga são-paulina e cabeceou na trave. O ataque do Tricolor funcionou em duas oportunidades, mas em ambas estava impedido. No segundo tempo, o São Paulo voltou com mais apetite e começou, mas com o passar dos minutos, a intensidade diminuiu e o jogo voltou a se concentrar mais no meio de campo. Aos 28, Cássio trabalhou com duas defesas seguidas de chutes do ataque são-paulino, primeiro com Nestor e no rebote com Vitor Bueno.

Aos 39 foi a vez do Corinthians assustar com Marquinhos, que recebeu livre de frente para o gol, mas chutou pra fora. O empate em 0 a 0 mantém o tabu do São Paulo que nunca venceu o rival em seu estádio, desde a inauguração em 2014. O resultado deixa o Timão em 10º com 10 pontos e o Tricolor permanece na zona de rebaixamento, com cinco pontos. Na próxima rodada o Corinthians recebe o Internacional no sábado, dia 3, às 21h (horário de Brasília) e o São Paulo enfrenta o RB Bragantino, no Morumbi, domingo às 18h15.