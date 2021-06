Brasileirão: Em jogo agitado, Palmeiras marca no fim e vence Internacional por 2 a 1

Deyverson abriu o placar no início do jogo e Danilo decretou a vitória no último minuto; Edenílson descontou para o Colorado

DONALDO HADLICH /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Deyverson marcou o primeiro gol da partida



O Internacional recebeu o Palmeiras nesta quarta-feira, 30, no Beira-Rio e perdeu nos últimos minutos pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes começaram com tudo e logo aos nove minutos abriram o placar com Deyverson. Raphael Veiga aproveitou uma bola afastada pela zaga, chutou forte e a bola desviou no camisa 16, parando no fundo das redes. O Inter ainda teve algumas chances para empatar no primeiro tempo, mas foi somente na segunda etapa que conseguiu a igualdade. Aos 17 minutos, Kuscevic foi expulso por empurrão em Caio Vidal em lance que o VAR revisou e assinalou pênalti. Edenílson foi para a cobrança e converteu. Antes disso, Veiga teve uma ótima chance para fazer 2 a 0, mas desperdiçou. O Palmeiras ainda reclamou de um possível pênalti em Deyverson após o gol do Colorado, mas a arbitragem não marcou.

Quando o resultado parecia certo, Danilo recebeu de Raphael Veiga e chutou errado, mas deu sorte e a bola morreu no fundo das redes, decretando a vitória do Palmeiras por 2 a 1. O resultado deixa o Internacional em 13º na tabela com nove pontos. O Palmeiras permanece em 3º com 16 pontos. Na próxima rodada, o Internacional vai a São Paulo enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, no sábado, dia 3, às 21h (horário de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, viaja para Recife e enfrenta o Sport no domingo, às 16h.