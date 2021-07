Santos empata sem gols com o Sport na Vila Belmiro

Em jogo de marcação forte do Leão, Santos manteve série invicta em casa com nove jogos sem perder

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Sport fizeram jogo de forte marcação



O Santos empatou sem gols com o Sport, na Vila Belmiro, e segue invicto em seu estádio no Campeonato Brasileiro. Já são nove jogos sem derrota no ‘Alçapão’ santista na Baixada. Dentro de campo o jogo teve bastante domínio dos donos da casa, que apesar de ter mais intensidade não conseguiu sair da forte marcação do adversário. No segundo tempo, Kaio Jorge teve uma grande chance para abrir o placar. Aos 18 minutos, ele aproveitou uma sobra dentro da área, chutou de perna direita e a bola explodiu no travessão, voltou nas costas do Mailson e quase ia entrando, mas o goleiro se recuperou e afastou o perigo. Essa foi a única grande chance da partida. O resultado deixa o time de Fernando Diniz em quinto lugar na tabela, com 12 pontos. Já o Sport fica em 15º com seis pontos. Na próxima rodada o Santos vai até Minas enfrentar o América-MG no sábado, às 19h (horário de Brasília) e o Leão recebe o Palmeiras no domingo, às 16h.