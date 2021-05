Em vídeo, Sylvinho manda recado para torcida do Corinthians: ‘Estou feliz em voltar’

Em sua terceira passagem pelo clube, treinador chega essa semana ao Brasil e deve estrear na primeira rodada do Brasileirão

Reprodução/ Twitter @Corinthians Antes de chegar ao Brasil, Sylvinho grava vídeo para torcida do Corinthians



Um dia após ser anunciado como novo técnico do Corinthians, Sylvinho mandou um recado para a torcida por meio de vídeo. “Obrigado torcedor corintiano por todo seu carinho e seu apoio. Estou muito feliz de voltar ao clube aonde eu atuei como atleta e comissão técnica e vou atuar como treinador. Foram etapas diferentes e em todas elas havia uma coisa em comum, que era a nossa marca: que era a garra e era a raça. Nós somos assim, essa é a nossa cara e a nossa alma. Abraço a todos”, disse. O treinador de 47 anos deve desembarcar no Brasil nesta terça-feira, 25, e estreia somente na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. Ele fechou contrato até dezembro de 2022.

Como citado em seu discurso, essa será a terceira passagem de Sylvinho pelo clube da zona leste de São Paulo. Formado nas categorias de base do clube, ele jogou com a camisa alvinegra entre 1993 e 1999 como lateral-esquerdo e disputou ao todo 269 jogos. Foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1995, dos estaduais de 1995, 1997 e 1999, além de ter vencido a Copa do Brasil, em 1995, e o Brasileirão, em 1998. Após se aposentar dos gramados, foi auxiliar técnico do Corinthians com Tite e Mano Menezes. Foi para a Seleção Brasileira com o próprio Tite, em 2016, tendo participado da Copa do Mundo de 2018. Três anos mais tarde, assumiu o Lyon, da França.