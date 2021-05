Fora dos últimos jogos, Harry Maguire é relacionado pelo United para a final da Liga Europa

Decisão acontece na próxima quarta-feira, dia 26, contra o Villarreal na Arena Gdansk, na Polônia

Reprodução/ Skysports.com Harry Maguire se lesionou na partida contra o Aston Villa, na Premier League



O Manchester United pode ter seu capitão de volta na decisão da Liga Europa na próxima quarta-feira, 26, contra o Villarreal, na Arena Gdansk, na Polônia, às 16h (horário de Brasília). O zagueiro Harry Maguire foi relacionado para a partida mesmo tendo perdido os últimos quatro jogos da equipe na Premier League por uma lesão no tornozelo. Apesar de estar na lista dos atletas que irão viajar para a Polônia, na última sexta-feira, 21, o técnico Ole Gunnar Solskjaer disse em entrevista coletiva que seria “improvável” que Maguire estivesse em campo. Porém, afirmou que vai esperar até a quarta-feira para saber se é possível contar com o zagueiro.

Até sua contusão há duas semanas, o capitão tinha jogado todos os minutos de todas as partidas desde sua chegada ao Old Trafford no verão de 2019. Brigam pela vaga Axel Tuanzebe, Eric Bailly e Victor Lindelof. O United também terá o desfalque de Anthony Martial, que esteve na final de 2017 vencida pelos Red Devils, mas ainda não se recuperou de uma lesão no joelho e nem foi relacionado. Sendo assim, os únicos remanescentes do título de três anos atrás são David De Gea, Juan Mata, Marcus Rashford e Paul Pogba.

Confira abaixo a lista de relacionados do Manchester United para a final da Liga Europa:

Goleiros: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant, Nathan Bishop;

Defensores: Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams;

Meio-campo: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek;

Atacantes: Edinson Cavani, Anthony Elanga, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Shola Shoretire.