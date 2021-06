Rádio espanhola diz que Sergio Ramos revelou onde vai jogar para amigos de Real Madrid

Zagueiro de 35 anos deixou o time espanhol na semana passada após 16 anos e 22 títulos

EFE Aos 35 anos, Sergio Ramos deixa o Real Madrid para tentar uma experiência fora da Espanha



Após 16 anos no Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos encerrou sua passagem pela equipe madrilenha na última quinta-feira, 17. Durante a coletiva de imprensa que concedeu na sexta-feira, o zagueiro não revelou qual seria o seu destino, mas de acordo com a rádio Cope, Sergio comentou com amigos do Real Madrid que estaria de mudança para o Paris Saint-Germain, clube de Neymar e Mbappé. Ainda segundo a rádio, Sergio Ramos recebeu propostas do Manchester City, Manchester United, Chelsea e Milan, mas decidiu aceitar os termos do time parisiense. Ele chegaria para atuar ao lado de Kimpembe, Marquinhos, Akanji e Diallo. O principal objetivo do PSG é a conquista da Liga dos Campeões e porque não contratar um especialista em levantar essa taça? Sergio Ramos já conquistou quatro ‘orelhudas’, tendo feito gols decisivos para o Real. Se a transferência for confirmada, esse seria o segundo grande reforço da equipe para a temporada 2021/22. O clube também anunciou Wijnaldum depois de uma disputa com o Barcelona.