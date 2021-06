Cruzeiro anuncia a contratação de Wellington Nem antes de punição da Fifa

O atacante estava no Fortaleza e assina com a Raposa até dezembro de 2021

Reprodução/ Cruzeiro Wellington Nem estava no Fortaleza e foi campeão cearense no início deste ano



O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, 22, a contratação de Wellington Nem, que estava no Fortaleza. O jogador assinou contrato até o fim do ano. O clube está a uma semana do fim do prazo – imposto pela Fifa – para pagar R$ 7 milhões ao Defensor, do Uruguai, pela compra do meia Arrascaeta, em 2015. Feito nas categorias de base do Fluminense, Wellington Nem foi eleito a revelação do Brasileiro em 2011, quando atuou emprestado para o Figueirense. No ano seguinte se sagrou campeão nacional pelo Fluminense. Em sua carreira como jogador profissional, Nem conquistou 14 títulos, sendo a maioria deles na Ucrânia enquanto defendeu o Shakhtar Donetsk. Foram três Copa da Ucrânia (2015-2016, 2017-2018 e 2018-2019), três Campeonato Ucraniano (2013-2014 e 2017-2018 e 2018-2019), duas Supercopa da Ucrânia (2014 e 2015). Com a seleção foi campeão Sul-Americano Sub-17 (2009) e neste ano ganhou o Campeonato Cearense.

São 13 reforços do time mineiro na temporada e a diretoria ainda procura mais contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é apenas o 18º na classificação, após quatro rodadas disputadas, com uma vitória, um empate e três derrotas. O time melhorou com a chegada do técnico Mozart Santos no dia 10 de junho, após a demissão de Felipe Conceição. O próximo rival do Cruzeiro na Série B será o Vasco, na quinta-feira, 24, no Mineirão, enquanto no domingo o rival será o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

*Com informações do Estadão Conteúdo