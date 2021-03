Exclusivo: Corinthians consultou atacante Matheus Babi, do Botafogo, no começo de 2021

Em entrevista ao repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o empresário do atacante revelou que o Timão demonstrou interesse no jogador, que está no Glorioso e pertence ao Serra Macaense-RJ

Foto: ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Babi comemora gol com a camisa do Botafogo



Em janeiro deste ano, o Corinthians procurou os representantes de Matheus Babi, atualmente emprestado ao Botafogo, para entender qual a situação do atacante, que pertence ao Serra Macaense-RJ. O Alvinegro paulista, no entanto, não chegou a fazer uma proposta formal pelo jogador e acabou desistindo do negócio. A informação foi revelada por Anderson Francisco, empresário do atleta, ao repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan. “O que o Corinthians fez foi o mesmo que todos os demais times fizeram, apenas consultas”, disse.

Segundo o representante de Matheus Babi, o jogador irá prosseguir e honrar o contrato de empréstimo com o Botafogo, válido até o final de 2021. Uma saída Glorioso antes deste período, de acordo com o empresário, só aconteceria mediante o pagamento de R$ 20 milhões, valor da multa rescisória. Destaque do time carioca na temporada passada, o atacante realizou 39 jogos pelo Alvinegro carioca, somando 11 gols e 1 assistência, considerando todas as competições. O Corinthians, enquanto isso, segue no mercado em busca de reforçar o seu setor ofensivo. Atualmente, o comando de ataque pertence ao centroavante Jô, que não vem agradando o treinador Vagner Mancini com as suas atuações. Léo Natel, atuando improvisado, também é uma das opções do Timão.