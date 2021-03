Mateus Vital, do Corinthians, opera o joelho: ‘Foco na recuperação’

O meia-atacante desfalcará o Alvinegro paulista de quatro a cinco semanas

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vital comemora gol com Vagner Mancini, treinador do Corinthians



Mateus Vital, meia-atacante do Corinthians, passou por uma artroscopia no joelho direito na manhã desta quarta-feira, 24, no Hospital São Luiz, no bairro do Morumbi, na capital paulista. Doutor Joaquim Grava, médico do clube alvinegro, foi o responsável pela operação. Através das redes sociais, o atleta agradeceu o auxílio do Timão. “Passei agora pela manhã pela artroscopia no joelho e está tudo bem. Queria agradecer a todos que mandaram mensagens nos últimos dias, desejando força e pronta recuperação. Agradecer ao @Corinthians pelo suporte e aos médicos. Foco no descanso e na recuperação para logo estar de volta”, disse, em sua conta no Twitter.

Vital sentiu um incômodo no joelho na semana passada, logo após a vitória diante do Salgueiro, pela Copa do Brasil. Na reapresentação ao clube, o meia-atacante foi poupado e, posteriormente, diagnosticado com a lesão. Agora, a previsão é de que o atleta fique afastado dos gramados de quatro a cinco semanas. Assim, ele perderá a sequência do Alvinegro na competição nacional e o início da Copa Sul-Americana. O Campeonato Paulista está suspenso até o dia 30 de março devido à fase vermelha no Estado de São Paulo, que poderá ser prorrogada devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.