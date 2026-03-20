Hugo Souza é convocado por Ancelotti para substituir Alisson na seleção

Goleiro do Corinthians fará parte do grupo que enfrentará França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro do Corinthians fará parte do grupo que enfrentará França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente



O goleiro do Corinthians Hugo Souza foi convocado, nesta sexta-feira (20), pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para substituir Alisson, do Liverpool, lesionado. Ele fará parte do grupo que enfrentará a França, na próxima quinta-feira (26), e a Croácia, no dia 31. Os jogos acontecerão em Boston e Orlando, nos Estados Unidos, respectivamente.

Hugo se junta aos goleiros Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Fenerbahçe, que tinham sido chamados por Ancelotti na convocação de segunda-feira (15). Em entrevista coletiva após a chamada, o italiano disse que a posição não está 100% fechada para a Copa do Mundo.

“Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento”, explicou.

Convocação

Carlo Ancelotti fez na segunda-feira a última lista de convocados da seleção antes da definição dos jogadores para a Copa do Mundo 2026.

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França e Croácia como testes para a escolha dos outros oito. Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.

Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e o volante Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.

No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

Lista de convocados:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray);

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid).

*Com informações do Estadão Conteúdo