Seleção Brasileira faz última convocação antes de definição para a Copa; veja lista

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - FUTEBOL/SELEÇÃO BRASILEIRA/CBF/CONVOCAÇÃO/CARLO ANCELOTTI - ESPORTES - Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, anuncia convocação dos jogadores para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em coletiva realizada na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de janeiro, nesta segunda- feira (3). A equipe enfrenta Senegal no dia 15 de novembro e a Tunísia no dia 18. São os últimos compromissos do Brasil em 2025. 03/11/2025 - Foto: SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO



O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a última lista de convocados da Seleção Brasileira antes da definição dos jogadores para a Copa do Mundo 2026.

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito. Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.

Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e o volante Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.

No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

Lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Junior (Real Madrid)

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*com informações do Estadão Conteúdo