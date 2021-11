Jô defende trabalho de Sylvinho no Corinthians: ‘Filosofia muito boa’

O atacante não vê o Timão em crise e afirma que a equipe está focada para garantir a vaga na próxima fase de grupos da Libertadores da América

Reprodução/Agência Corinthians/Rodrigo Coca Jô saiu em defesa do técnico Sylvinho



A principal torcida organizada do Corinthians voltou a pedir a demissão do técnico Sylvinho após a derrota diante do Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã. De acordo com a Gaviões da Fiel, o treinador não é qualificado para assumir tal posto. O atacante Jô, no entanto, não enxerga desta maneira. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, 19, o centroavante tratou de exaltar o trabalho do comandante, ressaltando a ascensão do time do Parque São Jorge na tabela do Campeonato Brasileiro desde sua chegada.

“Nosso trabalho vem sendo bem feito, o professor Sylvinho tem uma filosofia de trabalho muito boa. Aconteceram várias coisas no campeonato, não é fácil ter uma sequência boa. Em vista de onde estamos e do que falavam da gente, prova nossa superação. É um campeonato difícil, você acaba sendo surpreendido. Temos essa consciência, temos nossa qualidade e virtudes. Isso faz parte de um processo de equipe e vamos brigar até o final. Temos chances claras de entrar no G4 e estamos focados no clássico”, afirmou o camisa 77 do Corinthians.

Jô não vê o Corinthians em crise e afirma que a equipe está focada para garantir a vaga na próxima fase de grupos da Libertadores da América. “Não vejo como uma situação de time em crise, vejo uma situação de um time grande que é o Corinthians. O torcedor tem o direito de cobrar, estamos brigando por uma vaga direta na Copa Libertadores. Ao mesmo tempo que eles querem, nós também queremos. Sabemos qual é o caminho, existem alguns tropeços, é natural. O trabalho do Sylvinho está sendo bem feito. Respeitando nossas famílias, o resto é natural de uma cobrança em cima do Corinthians”, completou o centroavante do Timão.