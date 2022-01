Paulo Sousa é apresentado como novo técnico do Flamengo: ‘Oportunidade que eu não poderia deixar de ter’

Treinador português foi apresentado nesta segunda-feira, 10, e falou sobre as primeiras impressões sobre o clube e como vai lidar com a pressão por vitórias e títulos

Reprodução/Facebook Oficial do Flamengo Sousa foi apresentado nesta segunda-feira, 10, durante coletiva no Ninho do Urubu



O português Paulo Sousa foi apresentado oficialmente como novo técnico do Flamengo no começo da tarde desta segunda-feira, 10. A apresentação aconteceu no Ninho do Urubu e contou com a participação do presidente Rodolfo Landim. Durante sua apresentação, Paulo Sousa falou sobre o que o motivou a deixar o comando da seleção da Polônia em ano de Copa do Mundo, dizendo que a possibilidade de ganhar títulos e escrever páginas na história do Flamengo foram as principais razões. “Foi pelo entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de ganhar títulos e continuar a escrever outras páginas para ficar marcado na história do Flamengo. Essa é uma oportunidade que eu não poderia deixar de ter”, afirmou Sousa.

Em outro momento da coletiva de apresentação, o novo técnico falou sobre quais foram as suas primeiras impressões sobre o clube e o elenco, dizendo que o plantel é um dos melhores da América do Sul, mas que isso não significa vitórias para a equipe. “Um elenco de muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso. Qualidade não expressa vitórias. Somos um dos ou o melhor elenco da América do Sul, mas não é suficiente para ganhar títulos e jogos. Vamos ter que trabalhar mais do que todos os outros e para isso o compromisso individual e coletivo é fundamental”, explicou. Além disso, Sousa falou sobre reforços, dizendo que detectou posições que podem precisar de novas peças, mas garantiu: “Neste momento temos um elenco com qualidade suficiente para competir e ganhar”.

Outro tema abordado foi a pressão de assumir uma equipe como o Flamengo. Sousa disse que isso faz parte da vida do treinador e que como o clube investiu para ganhar, a pressão é normal. “A pressão no Flamengo é diária e isso faz parte da nossa vida. É um clube que investiu para ganhar e é uma pressão positiva, porque também quero viver esses títulos. A torcida é exigente não só por já ter vivenciado conquistas como quer continuar a vivenciar. Como eu a vivo? Focado no meu trabalho de forma para poder oferecer condições individuais e coletivas para o time ganhar jogos. A melhor forma de encarar isso é jogando bem e ganhando jogos”, concluiu.