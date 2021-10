Próximo da Black Friday, camisa do Cruzeiro é a mais desejada por usuários do Twitter

Levantamento apontou os sete uniformes em alta nas pesquisas para o evento mais esperado do ano

Bruno Haddad/Cruzeiro

Faltando um mês para a Black Friday 2021, um levantamento do Buzzmonitor ranqueou entre usuários do Twitter os maiores desejos para a compra tão esperada do ano. No período de 01 a 15 de outubro, foram analisados 2.573 tweets em português e o termo mais buscado foi “roupa” com destaque para “camisa de time”. E o clube mais pesquisado foi o Cruzeiro, com 35 tweets, e que completa 100 anos em 2021; seguido de Corinthians (22), Flamengo (15), Vasco (12), Atlético Mineiro (9), seleção brasileira (8) e Palmeiras (7). O curioso é que a pesquisa mostrou que homens e mulheres buscaram mais pelo uniforme da Raposa, mas com o Corinthians aparecendo em segundo entre as mulheres, reflexo do novo uniforme da equipe em homenagem ao time feminino.