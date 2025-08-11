Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Juventude x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Juventude x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 19h30
Arte/Jovem Pan Juventude x Corinthians Juventude tenta arrancar pontos do Timão para fugir da zona de rebaixamento

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (11), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni no YouTube.

