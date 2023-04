Cuca anuncia saída do Corinthians após protestos: ‘Não esperava essa avalanche’

Técnico pediu para sair após revelações do caso Berna e citou ameaças à sua família

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Cuca ficou apenas seis dias à frente do Corinthians e enfrentou muita resistência da torcida



Depois da classificação dramática contra o Remo pela Copa do Brasil, Cuca anunciou sua saída do comando do Corinthians apenas seis dias após ser anunciado. Condenado em 1989 pelo estupro de uma garota de 13 anos, na Suíça, em 1987, o técnico foi alvo de muitas críticas e protestos da torcida. “Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família. Eu não esperava essa avalanche aqui, eu não esperava. Fui julgado e punido pela internet e isso tem uma consequência muito grande em vários sentidos. Eu saio e não era o que eu queria, mas é um pedido da minha família”, disse. Cuca revelou que familiares estavam recebendo ameaças e xingamentos nas redes sociais. Em rápido pronunciamento, o treinador de 59 anos afirmou que pretende retornar ao clube algum dia.

Entenda a rápida passagem de Cuca pelo Corinthians

Após derrota para o Argentinos Juniors na Libertadores na quarta-feira passada, o Corinthians demitiu o técnico Fernando Lázaro e anunciou a chegada de Cuca na quinta-feira. Pelo histórico de defesa de pautas sociais e da campanha “Respeita as Minas“, a torcida não aceitou bem a chegada do treinador e começou a protestar, tanto nas redes sociais como em frente ao CT. No domingo, Cuca esteve à beira do gramado na derrota contra o Goiás na segunda rodada do Brasileirão. Terça-feira, novas informações sobre o caso Berna vieram à tona e rumores apareceram de que ele pediria sua saída, o que foi confirmado após a classificação na Copa do Brasil.