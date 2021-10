Marcelinho Carioca compara Sylvinho com Luciano Huck e critica ídolo do Corinthians

Em evento realizado na Neo Química Arena, o ‘Pé de Anjo’ chegou a questionar a forma como Sylvinho se veste e deu instruções ao treinador do Alvinegro

Reprodução/Youtube/Corinthians TV Marcelinho Carioca criticou Sylvinho, seu ex-companheiro e atual técnico do Corinthians



Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, entrou na lista de desafetos de Sylvinho. Participando de um evento com o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, na Neo Química Arena, o “Pé de Anjo” não economizou nas críticas ao técnico, que voltou a ser alvo de protestos da torcida organizada. “Ele (Sylvinho) tem (capacidade), mas não está fazendo. Posso dizer porque tenho intimidade com ele, foi meu companheiro de quarto de 1995 a julho de 1999. Por isso que eu chamo ele de ‘Vitamina’ e tenho essa intimidade com ele. O Sylvinho sabe que o Gustavo Mosquito tem que jogar aberto, o Roger Guedes tem que botar aberto do outro lado. Chamar o GP e deixar ele ali no meio para construir. Chama o Giuliano e fala assim: ‘o teu passe só está para o lado, amigo’. É para dar passe agudo, lançamento, arriscar, chutar. Aí é mole”, afirmou o ex-jogador no início de seu discurso. Assista abaixo ao vídeo publicado no canal oficial do clube no Youtube a partir do minuto 41.

No evento, Marcelinho Carioca chegou a questionar a forma como Sylvinho se veste. “Por que está com aquela p*** daquela camisa com a manga aberta igual ao Luciano Huck? Fecha a p*** da manga ou então coloca um agasalho porque aqui é Corinthians, mano! A calça está apertada. Não tem nada a ver com a vida dele ou com a roupa dele, mas as pessoas falam, eu falo de boa. Estou de fora, não estou dentro do olho do furacão. O Sylvinho é terrão, o Sylvinho é Corinthians, ele ama o Corinthians e sabe o que representa o Corinthians, mas não é o Guardiola, aqui não é a Europa. Ele tem que colocar a panagem do Corinthians”, declarou o ex-jogador.

Marcelinho também não poupou o goleiro Cássio, que passou a ser criticado por alguns torcedores do Corinthians após falhas durante partidas do Campeonato Brasileiro. “Cássio, vem cá: ‘Você não sabe jogar com os pés, você não sai do gol, você está um pouquinho largo’. Puta de um goleiro, campeão, história brilhante, ídolo, mas se não está em uma boa fase tem que escutar. Você escuta quem tem bagagem, quem tem moral: ‘vai pela esquerda porque eu já fui por aqui e já fui campeão'”, comentou, antes de finalizar. “O Sylvinho como ainda não construiu essa redoma, esse lastro para ser campeão a palavra dele ecoa, não tem aquela firmeza.”