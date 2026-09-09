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Estudiantes x Corinthians: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Estudiantes e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30, em jogo válido pela Libertadores

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Estudiantes x Corinthians pela Libertadores
Estudiantes x Corinthians pela Libertadores Jovem Pan

Estudiantes e Corinthians nesta quarta-feira (9), em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília).

Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson Cesar, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Guilherme Silva.

Confira a transmissão da Jovem Pan

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