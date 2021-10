Na volta da torcida ao estádio, Corinthians vence o Bahia de virada pelo Brasileirão

Gilberto abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Roger Guedes, Cantillo e Jô deram a vitória por 3 a 1 ao Timão

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Time comemora junto com a torcida a virada na Neo Química Arena



Na volta da torcida à Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Bahia, de virada, por 3 a 1 nesta terça-feira, 5, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória deixa o time alvinegro no G4, enquanto os baianos se mantém na zona do rebaixamento. Querendo dar uma resposta ao torcedor que compareceu ao estádio, o Corinthians se manteve no ataque no início do primeiro tempo, tendo algumas chances de chegar ao gol de Claus, mas no último passe não conseguia concluir. A partir dos 14, o Bahia igualou mais a partida. Aos 21 minutos, Renato Augusto teve a melhor chance do jogo ao recebeu sozinho de frente para o gol, mas chutou para fora. Aos 30, o VAR foi acionado e marcou pênalti para o Bahia. Gilberto foi para a cobrança e converteu. Nos acréscimos, Lucas Araújo colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians. O camisa 34 já tinha cartão amarelo e foi expulso. Roger Guedes foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo.

Aos seis minutos do segundo tempo, Cantillo desviou de cabeça depois de cobrança de falta, e virou o jogo para o time da casa. Com vantagem no placar, o Corinthians se soltou mais no ataque e aos 12 minutos fez Claus trabalhar em finalização de Giuliano e Gabriel Pereira. Aos 23, Jô aproveitou o rebote do goleiro e fez o terceiro. Mais de 10 mil torcedores estiveram na Neo Química Arena nesta noite. Desde essa segunda-feira está liberado 30% do público nos estádios paulistas. A partir do dia 15, estará liberado 50% e em 1º de novembro, torcida completa. Na próxima rodada, o Corinthians viaja para enfrentar o Sport, e o Bahia joga contra o Athletico-PR.