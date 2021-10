Recuperado de amidalite, Gabriel Sara treina e deve reforçar São Paulo em clássico

Lateral Orejuela também treinou pelo segundo dia consecutivo e deve ser opção para Crespo

Erico Leonan / saopaulofc Crespo conversa com jogadores, entre eles, Gabriel Sara



Em momento difícil na temporada, o técnico Hernán Crespo deve ter um bom reforço para o clássico contra o Santos, na quinta-feira, 7, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. O meia Gabriel Sara treinou normalmente nesta terça, no CT da Barra Funda, e mostrou estar totalmente recuperado de uma amidalite. Sara foi desfalque na partida do São Paulo contra a Chapecoense, no fim de semana, porque apresentava um quadro de gripe. Apresentando melhora, ele participou de parte do treino com bola na segunda. E, nesta terça, esteve em todas as atividades, incluindo o treino tático orientado por Crespo. Outro reforço para o treinador argentino é o lateral Orejuela. Nesta terça, ele treinou pelo segundo dia seguido com bola e deve ser incluído na lista de relacionados para o clássico. O colombiano pode ser o titular na lateral-direita porque Galeano vai cumprir suspensão. E Igor Vinicius, que é opção para o setor, ainda se recupera de um trauma no olho.

Durante o treino, Crespo esboçou mudanças e fez testes na equipe. O empate que o São Paulo cedeu à lanterna Chapecoense, por 1 a 1, no domingo, na Arena Condá. O resultado quase causou a demissão do argentino. O time do Morumbi segue sem deslanchar no Brasileirão, após fazer bela campanha no Paulistão, quando levantou o troféu. É apenas o 13º colocado, com 28 pontos. Um tropeço no clássico pode aumentar a pressão sobre o técnico. Para o jogo de quinta, Crespo pode escalar o São Paulo com Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Calleri); Luciano e Rigoni.

*Com informações do Estadão Conteúdo