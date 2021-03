Otero, do Corinthians, recupera carro roubado avaliado em R$ 400 mil e agradece apoio 

O meio-campista teve a sua BMW X4 branca roubada em frente ao local onde mora, no Tatuapé, bairro da zona leste da cidade de São Paulo

ALEXANDRE LOUREIRO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Otero comemora gol pelo Corinthians



O meio-campista Romulo Otero, do Corinthians, usou as suas redes sociais na noite da última terça-feira, 30, para dizer que seu carro foi roubado em frente ao local onde mora, no Tatuapé, bairro da zona leste da cidade de São Paulo. Quatro horas depois, através da ferramenta “Stories”, do Instagram, o venezuelano informou que a sua BMW X4 branca, avaliada em R$ 400 mil pela tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), havia sido recuperada. “Já foi recuperado. Obrigado a todos pelas mensagens”, publicou o jogador.

Desta forma, Otero deve treinar normalmente com o restante do elenco corintiano, na tarde desta quarta-feira, 31, no CT Joaquim Grava. O meio-campista vem de boa atuação diante do Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil, quando marcou o único gol do Alvinegro paulista, em cobrança de falta. O confronto foi para as penalidades, e o Timão acabou avançando no torneio nacional depois de uma disputa de pênaltis.