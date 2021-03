Marcelinho Carioca já ficou com a Carla Perez? Veja a resposta de Vampeta

Os rumores sobre o romance entre o jogador e a atriz agitaram os programas de entretenimento no final da década de 1990 e geram burburinho até os dias atuais; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/Marcelinho Carioca/Carla Perez Vampeta foi perguntado sobre o relacionamento entre Marcelinho Carioca e Carla Perez



Marcelinho Carioca protagonizou diversos episódios extracampo ao longo da sua carreira. Conhecido por gostar de curtir a noite, o Pé de Anjo soube aproveitar bem o período de fama enquanto brilhava nos gramados. No “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, desta semana, o Velho Vamp foi questionado se o seu ex-colega de Corinthians se relacionou, de fato, com a apresentadora e dançarina Carla Perez. Os rumores sobre o romance entre o jogador e a atriz agitaram os programas de entretenimento no final da década de 1990 e geram burburinho até os dias atuais.

“O Marcelinho era da igreja, mas é todo enrolado. Eu sei que ele ia casar outro dia aí… Eu ia ser o padrinho, mas ele desmanchou o casamento. Em relação a Carla Perez, ela é muito bem casada com o meu amigo Xanddy e tem uma família maravilhosa. Lá no passado, eu não sei. Essa pergunta eu vou fazer para o Marcelinho, depois eu te respondo”, disse Vampeta, sem querer comprometer nenhum dos lados.

