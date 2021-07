Otero se despede do Corinthians nas redes sociais: ‘Não faltou empenho’

Sem ter seu contrato de empréstimo renovado, o venezuelano pediu desculpas aos torcedores do Timão por não ter rendido o que imaginava

ALEXANDRE LOUREIRO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Otero usou suas redes sociais para se despedir do Corinthians



O meio-campista Rómulo Otero usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 2, para se despedir do Corinthians. Sem ter seu contrato de empréstimo renovado, o venezuelano pediu desculpas aos torcedores do Timão por não ter rendido o que imaginava. Apesar disso, o atleta afirmou que se esforçou para ter uma trajetória de sucesso na equipe do Parque São Jorge. Como também está sem vínculo com o Atlético-MG, o jogador está livre para assinar com qualquer clube.

“Encerro hoje a minha passagem pelo Corinthians. Foram momentos de muito aprendizado, mas que não faltaram empenho, dedicação diário a esta camisa tão gloriosa. Peço desculpas pelos momentos em que não correspondi, não foi por falta de vontade. Passar por esse gigante do futebol brasileiro foi uma das maiores experiências na minha vida. Agradeço ao apoio de toda Fiel e desejo sempre muita sorte e sucesso a essa imensa instituição. E vai, Corinthians”, escreveu o atleta, que fez 41 partidas com a camisa do Alvinegro e fez quatro gols.