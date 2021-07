Marcos zoa rivais após empate sem gols entre Corinthians e São Paulo pelo Brasileiro

O ex-goleiro do Palmeiras brincou com o resultado do Majestoso, realizado na última quarta-feira, 30, na Neo Química Arena

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@marcosgoleiro_12/ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos brincou com os rivais após empate sem gols entre Corinthians e São Paulo



Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, tratou de cutucar os dois principais rivais após o empate sem gols entre Corinthians e São Paulo, realizado na noite da última quarta-feira, 30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Através de sua conta no Instagram, o ex-goleiro do Verdão brincou com o resultado. “Boa noite para você que ficou igual a mim: passando frio na sala assistindo clássico, mas não vai zoar ninguém por conta do 0 a 0”, escreveu o campeão do mundo com a seleção brasileira de 2002.

Antes disso, Marcos já havia falado sobre a vitória emocionante do Palmeiras sobre o Internacional, no Beira-Rio, também pela competição nacional. Depois de sofrer o empate e ficar com um jogador a menos, o time de Abel Ferreira conquistou um importante triunfo já aos 43 minutos do segundo tempo, com o volante Danilo. “Jogador expulso, pênalti… Achou que a gente ia perder, né? Sabe de nada, inocente”, brincou o ex-jogador, que foi multicampeão pelo Palmeiras, tendo a Copa Libertadores da América de 1999 como principal troféu.

Assista ao vídeo abaixo: