Crespo diz que está sem sintomas da Covid-19 e revela quando irá voltar ao São Paulo

Afastado do Tricolor após ter testado positivo para o novo coronavírus, o argentino não comandou o time nos empates diante de Ceará e Corinthians, nas últimas duas rodadas do Brasileiro

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Crespo observa o gramado do Mineirão antes de Atlético-MG x São Paulo



O técnico Hernán Crespo utilizou as suas redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre sua condição. Afastado do São Paulo após ter testado positivo para a Covid-19, o argentino não comandou o time nos empates diante de Ceará e Corinthians, nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Em publicação no Instagram, o comandante afirmou que voltará ao CT da Barra Funda já na próxima segunda-feira, após o jogo contra o RB Bragantino.

“Queria dizer que estou muito bem, sem sintomas, e obedecendo ao isolamento e quarentena que os médicos indicaram. Na segunda-feira terei alta e poderei voltar ao trabalho e retomar minhas atividades com muito entusiasmo e o compromisso de sempre. Obrigado a todos pelas mensagens e apoio nestes dias, estou muito bem agradeço a Deus, por continuar cuidando de todos nós!”, escreveu Crespo, que está pressionado devido aos resultados do time são-paulino. Na zona de rebaixamento, o Tricolor tem apenas 5 pontos em oito rodadas.