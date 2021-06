Pai de Gustavo Mosquito, do Corinthians, morre de Covid-19

Devido ao acontecimento, o atacante foi liberado dos treinamentos e, provavelmente, não viajará com o restante do elenco corintiano para enfrentar o Bahia, em jogo marcado para as 16 horas deste domingo

Reprodução/Twitter/@Corinthians Gustavo Mosquito ao lado do pai, Gerson, vítima da Covid-19



O Corinthians usou as suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 18, para lamentar a morte de Gerson Dutra Silva, pai de Gustavo Mosquito, principal destaque do Alvinegro paulista nesta temporada. Internado devido às complicações da Covid-19 nos últimos dias, Gerson não resistiu e acabou falecendo. Devido ao acontecimento, o atacante foi liberado dos treinamentos e, provavelmente, não viajará com o restante do elenco corintiano para enfrentar o Bahia, em jogo marcado para as 16 horas deste domingo, 20, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão. “Difícil encontrar palavras nesse mundo, pai. Só quero te agradecer por tudo, não conseguimos nos despedir, mas sei que você está orgulhoso e feliz de ver onde cheguei. Cuida de mim aí de cima, está doendo muito, que saudades. Só peço para Deus me dar forças. Bernardo e Melissa vão sentir muita falta sua também. Descanse em paz, meu guerreiro. Te amo muito”, escreveu Gustavo Mosquito, que viajou até o Paraná para ficar com a família.