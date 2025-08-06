Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Palmeiras x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Palmeiras x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa do Brasil

  • Por Jovem Pan
  • 06/08/2025 20h51
Arte/Jovem Pan Palmeiras x Corinthians No duelo de ida, o Corinthians saiu na frente ao vencer por 1 a 0

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e Vampeta e reportagem de Pedro Marques e Victor Boni no YouTube.

Confira a transmissão aqui 

 

