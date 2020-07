Palmeirenses invadem Arena Corinthians e picham as traves: ‘Cássio frango’

Alvinegro condenou ação de parte da torcida adversária, lavrou um Boletim de Ocorrência e espera punição aos envolvidos no crime

Divulgação/Arena Corinthians Arena Corinthians está localizada em Itaquera



Corinthians e Palmeiras ganharam um combustível extra para o clássico desta quarta-feira (22), em Itaquera, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, na retomada do futebol no estado. Na madrugada de hoje, torcedores palmeirenses invadiram a casa do rival e picharam as traves e o gramado do estádio. Frases como “Cássio frango”, por exemplo, foram avistadas pelos profissionais da Arena.

O gramado da Arena Corinthians também foi pichado pelos torcedores palestrinos, que escreveram com tinta o placar de “8 a 0”, a maior goleada da história do Dérbi. Além disso, cartazes com fotos do ex-jogador Evair foram coladas nas instalações do estádio, relembrando a decisão do Paulistão de 1993, quando o Alviverde bateu o arquirrival por 4 a 0, encerrando um jejum de 17 anos sem triunfos contra o Timão.

Em comunicado oficial, o Corinthians repudiou a ação dos torcedores e avisou que lavrou um Boletim de Ocorrência contra os torcedores. O clube também afirmou que irá disponibilizar imagens das câmeras de seguranças para as autoridades identificarem os autores do crime.

A partida desta quarta-feira pode decidir o rumo das duas equipes na competição. Se perder, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista na fase de grupos com uma rodada de antecedência. Já o Palmeiras pode conquistar a vaga para as quartas de final com um triunfo.