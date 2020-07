Fifa havia punido o jogador em quatro meses após o imbróglio envolvendo o Athletico-PR e o Aliberx Niigata, do Japão

Bruno Ulivieri/Estadão Conteúdo Rody durante clássico entre Palmeiras e Corinthians



A torcida do Palmeiras recebeu uma ótimo notícia de última hora. A Fifa concedeu, na tarde desta quarta-feira (22), efeito suspensivo para Rony ser escalado diante do Corinthians, no clássico marcado para hoje, a partir das 21h30, em Itaquera, válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O pedido para o atacante ser autorizado a entrar em campo diante do arquirrival foi feito pelo departamento jurídico do Verdão, na semana passada, logo depois da Câmara de Resoluções de Litígio da Fifa anunciar a suspensão de quatro meses ao jogador.

Através da redes sociais, André Sica, advogado do Palmeiras, anunciou a decisão que favorece o Alviverde. “Acabamos de receber a decisão do CAS. Efeito suspensivo concedido! Rony liberado para jogar contra o Corinthians e até decisão final do tribunal arbitral! Agradeço demais a todos os membros do Departamento Jurídico da SEP e do @CsmvAdvogados, que contribuíram para o caso e para esta vitória. Foi uma semana intensa de trabalho, mas que certamente foi recompensada por essa grande notícia ao torcedor palmeirense”, celebrou.

A pena da Fifa tem como razão a ação judicial movida pelo Albirex Niigata, do Japão. O clube japonês alegou que Rony não cumpriu o contrato assinado com o time, se transferindo para o Athletico-PR posteriormente. Com o efeito suspensivo, o atleta passa a estar apto até nova ordem do CAS. Entenda o caso abaixo.

O CASO