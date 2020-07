Exclusivo: Drone da JP flagra funcionário do Corinthians removendo pichações da Arena; assista

No momento em que a filmagem foi feita, o profissional tentava cobrir as marcações feitas no gramado (“8×0” e “eterno freguês”) com tinta verde

Lucas Brancate/Jovem Pan Funcionário do Corinthians tenta remover as pichações feitas por torcedores do Palmeiras antes do Dérbi



Imagens captadas pelo drone do cinegrafista Lucas Brancate, do Grupo Jovem Pan, mostram um funcionário do Corinthians removendo, na manhã desta quarta-feira, 22, as pichações feitas por torcedores do Palmeiras no estádio alvinegro. No momento em que a filmagem foi feita, o profissional tentava cobrir as marcações feitas no gramado (“8×0” e “eterno freguês”) com tinta verde. Quando percebeu que o fato estava sendo registrado, no entanto, o clube pediu para que a gravação fosse interrompida. O Timão encara a equipe alviverde às 21h30 de hoje, em Itaquera, e, nesta manhã, a Arena amanheceu pichada por torcedores do clube de Palestra Itália.

Assista ao vídeo abaixo:

Durante a madrugada, palmeirenses invadiram a casa do rival para fazer provocações. A frase “Cássio frango”, por exemplo, foi escrita em uma das traves da Arena. O gramado também foi marcado pelos torcedores alviverdes, que escreveram com tinta branca “eterno freguês” e o placar de “8 a 0”, em referência à maior goleada da história do Dérbi, protagonizada pelo Palmeiras em 1933. Além disso, cartazes com fotos do ex-jogador Evair foram coladas nas instalações do estádio, relembrando a decisão do Paulistão de 1993, quando o Alviverde bateu o arquirrival por 4 a 0, encerrando um jejum de 17 anos sem triunfos contra o Timão.

Em comunicado oficial, o Corinthians repudiou a ação dos torcedores e avisou que lavrou um Boletim de Ocorrência contra eles. O clube também afirmou que irá disponibilizar imagens das câmeras de seguranças para as autoridades identificarem os autores do crime. Por meio do Twitter, o presidente alvinegro, Andrés Sanchez, disse que a Arena foi “invadida e depredada por vândalos palmeirenses” e garantiu que “esse ataque não vai ficar impune”.

Acabo de receber a triste notícia de que nossa Arena foi invadida e depredada por vandalos palmeirenses. Não acreditamos na violência, futebol se ganha na bola. Passamos imagens pra polícia e fizemos BO. Garanto ao torcedor: esse ataque contra nossa casa NÃO vai ficar impune. — Andres Sanchez (@andresanchez63) July 22, 2020

Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo, primeiro das duas equipes após a parada decorrente da pandemia do novo coronavírus, é decisivo para o clube alvinegro. Isto porque, apesar de dificilmente conseguir se classificar ao mata-mata do Paulistão o time comandado por Tiago Nunes corre risco de rebaixamento à Série A2 do Estadual. A equipe alvinegra ocupa a 10ª posição na classificação geral e está a apenas três pontos do Botafogo-SP, 15º colocado e primeiro time dentro da zona de descenso. A boa notícia para a Fiel, porém, é que, entre os dois times, há mais quatro – Ferroviária, Oeste, Ituano e Água Santa –, que precisariam elevar o desempenho para rebaixar o Corinthians à segunda divisão paulista.