Pato surpreende ao responder se voltaria para o Corinthians e relembra ‘cavadinha’ em pênalti

O atacante, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, teve uma passagem conturbada pelo Timão, ficando marcado por desperdiçar uma cobrança diante do Grêmio, na Copa do Brasil de 2013

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Pato atuou pelo Corinthians entre 2013 e 2014



Alexandre Pato, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, teve uma passagem conturbada pelo Corinthians. Além de não corresponder aos R$ 40 milhões investidos pela diretoria do Alvinegro, o atacante ficou marcado por desperdiçar uma cobrança de pênalti diante do Grêmio, quando resolveu bater de “cavadinha”, mas viu o seu chute ser defendido pelo goleiro Dida, decretando a eliminação da equipe paulista na Copa do Brasil de 2013. Na última segunda-feira, no entanto, o jogador surpreendeu ao responder que voltaria a vestir as cores do Timão.

“O que aconteceu (no Corinthians)? Outro dia eu li que em 2013, eu fui o melhor jogador, com mais gols, mais assistências… Eu errei, bati um pênalti que achei que ia fazer e acabei errando. Mas tem muita coisa além do campo”, disse Pato ao “Arena SBT”, desmentindo a história de que teria recusando uma proposta da China enquanto estava encostado no time. “O torcedor pegou uma raiva minha com esse negócio que apareceu da China, que iam me vender, que eu recebi proposta. Não recebi nada. A única coisa que recebi foi do Chelsea. Se eu soubesse que era assim eu não iria, mas veio o Chelsea e eu queria jogar na Europa novamente. Aí colocaram o pênalti, a proposta numa proporção tão grande que o corintiano não aceitaria. Eu sou trabalhador, jogaria, mas não depende só de mim”, completou.

Pato ficou no Corinthians entre 2013 e 2014, contabilizando 62 partidas e 17 gols com a camisa do time do Parque São Jorge. Após ser envolvido em uma troca por empréstimo com o São Paulo, o atacante retornou ao Corinthians e acabou sendo cedido por seis meses ao Chelsea. Em seguida, ele deixou o clube paulista definitivamente para fechar com o Villarreal, da Espanha.