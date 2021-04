Rodrigo Varanda, do Corinthians, causa polêmica ao aparecer sem máscara em quadra de futsal

O registro do jogador com outros amigos repercutiu nas redes sociais e causou indignação de torcedores do Timão, clube que já sofreu dois surtos de Covid-19 desde o começo da pandemia

Reprodução/Instagram Rodrigo Varanda, do Corinthians, posou sem máscara durante a fase emergencial de São Paulo



O atacante Rodrigo Varanda está vivendo um momento iluminado, recebendo chances no time profissional do Corinthians e ganhando o voto de confiança do treinador Vagner Mancini. O jovem, no entanto, protagonizou uma polêmica no último domingo, 4, quando apareceu em uma quadra de futsal, localizada na Favela do Pau Queimado, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, sem o uso de máscara. O registro do jogador com outros amigos sem a proteção contra o novo coronavírus repercutiu nas redes sociais e causou indignação de torcedores do Timão, clube que já sofreu dois surtos desde o começo da pandemia.

Através das redes sociais, Rodrigo Varanda se pronunciou e disse que tirou a máscara apenas para as fotos. “Estou recebendo bastante mensagens, falando que eu estava quebrando o procedimento de Covid, só tirei a máscara para postar a foto. E sobre a quadra, é na minha comunidade, onde minha filha mora, não tem como eu não frequentar o ambiente”, escreveu o atleta, que foi criado na favela. Esta não é a primeira vez que um jogador do Corinthians se envolve em polêmica. No mês passado, em meio ao surto de Covid-19 no elenco, o atacante Jô e o meio-campista Rômulo Otero postaram fotos em um resort. Assim como da última vez, o Alvinegro paulista decidiu resolver o caso internamente, sem dar explicações à imprensa.