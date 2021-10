São Paulo não é derrotado pelo Corinthians no Morumbi desde a 1ª passagem de Ceni como técnico

Atuando como mandante, o Tricolor não é derrotado pelo principal rival há sete jogos, colecionando quatro vitórias e três empates

Maurício Rummens/Foto Arena/Estadão Conteúdo Reinaldo comemora gol do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi



O São Paulo entra em campo às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 18, para defender um pequeno tabu diante do Corinthians, no Morumbi, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Isto porque, atuando como mandante, o Tricolor não é derrotado pelo principal rival há sete jogos. Desde abril de 2017, o time são-paulino tem levado a melhor sobre o Alvinegro paulista no Cícero Pompeu de Toledo, colecionando quatro vitórias e três empates, com 8 gols marcados e apenas três sofridos.

A curiosidade que não empolga o São Paulo, porém, é que o último revés para o Corinthians em sua casa aconteceu justamente quando Rogério Ceni estava no banco de reservas. Na ocasião, o “Mito” ainda era um estreante na profissão de treinador e viu seu time ser derrotado por 2 a 0, no Morumbi, em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Paulista. Naquele 16 de abril de 2017, o Timão saiu na frente com Jô e ampliou com Rodriguinho, em dois gols marcados ainda no primeiro tempo. O embate também ficou marcado pelo fair play do então zagueiro são-paulino Rodrigo Caio, em lance envolvendo o centroavante Jô – o defensor informou ao árbitro que o centroavante não merecia receber um cartão amarelo, que o tiraria do jogo de volta.

Já quando o assunto é somente Campeonato Brasileiro, o Tricolor não é batido no Morumbi pelo arquirrival há dez jogos, sendo cinco vitórias são-paulinas e cinco empates. O último triunfo do Alvinegro nessa condição ocorreu em 2010, quando Elias e Dentinho silenciaram os torcedores tricolores. Nesta segunda, os rivais fazem o Majestoso com objetivos diferentes. A equipe treinada por Rogério Ceni, que vem de seis empates seguidos no Brasileirão, precisa diminuir as chances de cair para a Série B – o São Paulo é somente o 14º colocado na tabela, com três pontos a mais que o Juventude, abre a zona de rebaixamento. O Alvinegro, por sua vez, está na 6ª posição necessita dos três pontos para encostar no G-4.

Últimos São Paulo x Corinthians no Morumbi:

Campeonato Brasileiro 2020 – São Paulo 2 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2020 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2019 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

Final do Campeonato Paulista 2019 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2018 – São Paulo 3 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2018 – São Paulo 1 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2017 – São Paulo 1 x 1 Corinthians

Campeonato Paulista 2017 – São Paulo 0 x 2 Corinthians