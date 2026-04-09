Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Platense e Corinthians se enfrentam pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (09), às 21, no Estádio Ciudad de Vicente López; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Platense x Corinthians



Corinthians e Platense se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 21h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Grande Buenos Aires, em partida válida pela Copa Libertadores. O confronto acontece pela primeira rodada da competição.

O Platense chega para a partida ocupando a 10º colocação do Campeonato Argentino. Somas 3 vitória, 6 empates e 3 derrotas. Ja o Corinthians, está na 16ª colocação do Campeoanto Brasileiro, com 10 pontos, duas vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

Onde assistir Platense x Corinthians ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 21h. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Disney+ e ESPN, com transmissão iniciando às 20h.

O duelo entre Platense e Corinthians é um confronto direto por somar os primeiro pontos na competição e alcançar os melhores lugares.