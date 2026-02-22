Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Portuguesa x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Portuguesa x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

  • Por Jovem Pan
  • 22/02/2026 20h00
Portuguesa x Corinthians se enfrentam neste domingo (22), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni. no YouTube.

Confira a transmissão aqui

 

