Presidente do Corinthians volta a falar sobre interesse em repatriar Paulinho; confira

Duílio Monteiro Alves é presidente do Corinthians desde janeiro deste ano



Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, voltou a falar sobre o interesse do clube em recontratar o meio-campista Paulinho para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, 4, o dirigente do Alvinegro paulista reafirmou o desejo, mas negou qualquer acerto entre as partes. “Conversamos muito antes de fechar a janela e isso não é segredo para ninguém. Acabamos não acertando e ele seguiu a vida dele. O Paulinho é um desejo e acho que todos os corintianos o querem de novo aqui. Ganhou tudo no Corinthians com raça e entrega, é a nossa cara. Eu quero muito tê-lo aqui, o treinador também. É uma pessoa incrível e a qualidade é indiscutível. É uma possibilidade, mas ainda é cedo”, informou o mandatário, em entrevista ao podcast Hi!Cast.

A diretoria corintiana tentou contratar o volante nesta temporada, mas o jogador e sua família preferiram continuar no Al Ahly. Após poucos meses, entretanto, o clube da Arábia Saudita rescindiu o contrato com o atleta. “Pode vir para cá treinar independente de a gente acertar. Qualquer atleta que passou aqui tem portas abertas. O Paulinho nem se fala, além de tudo é amigo. Ele sabe disso. Contrato mesmo vamos ver mais para frente e na hora certa”, finalizou o presidente do Corinthians deixando as portas abertas para o o meio-campista, campeão da Libertadores (2012), do Mundial de Clubes (2012), do Brasileirão (2011) e do Paulista (2013) com a camisa do clube do Parque São Jorge.