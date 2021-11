Atlético-MG confirma mais de 53 mil ingressos vendidos na partida contra o Grêmio

Com o anúncio, o Galo também confirma que irá registrar o recorde de público do Brasileirão 2021 – a melhor marca pertence ao Corinthians, que teve 39.897 torcedores presentes no jogo diante da Chapecoense