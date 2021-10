Pressionado no Corinthians, Sylvinho cogita improvisar Xavier diante do Internacional 

Precisando dar uma resposta aos torcedores – alguns cobraram sua saída do clube, o treinador planeja fazer uma alteração ousada para o próximo confronto, marcado para este domingo, 24, contra o Internacional

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sylvinho analisa a partida entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro



O técnico Sylvinho passou a sofrer mais pressão da torcida do Corinthians após a derrota diante do São Paulo, na última segunda-feira, 18, em partida válida pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Precisando dar uma resposta aos torcedores – alguns cobraram sua saída do clube, o treinador cogita fazer uma alteração ousada para o próximo confronto, marcado para este domingo, 24, contra o Internacional, no Beira-Rio. Sem poder contar com o zagueiro João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o comandante do Alvinegro cogita improvisar o meio-campista Xavier na defesa.

Nesta quarta-feira, 20, Sylvinho deve começar a preparar o time que viaja para Porto Alegre. A ideia de improvisar Xavier, que não entra em campo há quatro meses, tem relação com a falta de opções no elenco corintiano. Na posição, apenas Raul Gustavo, que é canhoto, poderia substituir João Victor, que costuma atuar pela direita. A entrada do jovem, assim, faria com que Gil saísse de sua posição principal, alterando ainda mais o setor. Na sexta posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tenta se manter dentro do grupo que vai diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. Apesar da boa posição na tabela, Sylvinho está em baixa com a torcida. Na última terça-feira, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, emitiu um comunicado pedindo a saída do treinador. Em nota, a uniformizada criticou as escalações e as substituições feitas pelo profissional. Além disso, ele foi chamado de “estagiário” e “iniciante”.