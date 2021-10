Por recuperação de dores musculares, Calleri treina em dia de folga no São Paulo

Autor do gol da vitória contra o Corinthians, atacante foi substituído aos 31 minutos do segundo tempo

Rubens Chiri / São Paulo FC Calleri assumiu a titularidade no São Paulo após algum tempo como reserva



O atacante Jonatan Calleri, do São Paulo, poderia ter aproveitado a folga dada pelo clube aos atletas nesta terça, 19, após a vitória no clássico com o Corinthians, mas preferiu ir ao CT para iniciar a recuperação de dores musculares na coxa esquerda. Calleri foi o autor do único gol do jogo contra o rival alvinegro, no qual foi substituído aos 31 minutos do segundo tempo, ao cair sentado com a mão na coxa e pedir para sair do jogo. O centroavante passou por exame de imagem para saber qual o grau da contusão e o tempo fora, e os resultados ainda não foram divulgados. O São Paulo ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, seis a menos que o Corinthians, que fecha a zona de classificação para a Libertadores, e seis a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.