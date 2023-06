Sob protesto, Corinthians vence Liverpool-URU com os reservas e se despede de forma melancólica da Libertadores

Garotada do Timão deu conta do recado, venceu equipe uruguaia por 3 a 0 e garantiu o clube nos playoffs da Sul-Americana; Giuliano e Fábio Santos foram exceção, e Carlos Miguel defendeu pênalti

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Time reserva do Corinthians fez bom jogo e garantiu vaga na Sul-Americana



Em jogo com clima tenso no início, com protesto da torcida organizada, o Corinthians venceu o Liverpool-URU por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e garantiu vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Timão foi eliminado da Libertadores na última rodada. Sem muitas ambições, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu escalar apenas garotos, com exceção de Fausto Vera, Giuliano e Fábio Santos. E, tirando os dois últimos, o time fez bonito — porém tarde demais para a classificação às oitavas de final. Dominando todas as ações desde o início, o Corinthians abriu o placar aos 32 minutos, com Matheus Araújo, aproveitando rebote de chute na trave de Wesley.

No segundo tempo, Giuliano chegou a marcar aos 3 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19, Felipe Augusto também aproveitou rebote na trave e ampliou. Aos 27 minutos, a arbitragem viu toque na mão da zaga corintiana e Betancourt foi para a cobrança. O goleiro Carlos Miguel defendeu e deu raro momento de felicidade à exigente torcida. Sete minutos depois, foi a vez de Adson balançar as redes e fechar o placar em 3 a 0. O Grupo E terminou com Independiente del Valle na liderança e o Argentinos Juniors em segundo — ambos avançaram para as oitavas. O Corinthians, que entrou em campo já eliminado na Libertadores, vai para a Sul-Americana e encarará um dos segundos colocados na fase de grupos deste torneio. O sorteio que definirá os confrontos será realizado em 5 de julho.