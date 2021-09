Roger Guedes explica camisa 123 no Corinthians e promete comemorar gol contra o Palmeiras

O atleta, que rescindiu contrato com o Shandong Taishan, da China, também exaltou o clube do Parque São Jorge: ‘É o maior do Brasil’

Reprodução/@FelipeSzpak/ Ag. Corinthians Roger Guedes vai usar a camisa 123 no Corinthians



O Corinthians apresentou Roger Guedes na noite da última quarta-feira, 1º, dia do aniversário de 111 anos do clube. Em live, o atacante recebeu a camisa 123 do Timão. O número exótico, logo de cara, chamou atenção do torcedores. O jogador de 24 anos, porém, tratou de explicar que os dígitos fazem referência ao aniversário do filho. “Sempre usei a 23, que é o dia que meu filho nasceu, mas aqui já tem o Fagner, que tem uma história no clube. É um número diferente. Quero criar minha própria história com esse número também, acho que a torcida vai gostar”, disse.

Roger Guedes também afirmou que, caso marque diante do Palmeiras, não terá o receio de comemorar. Revelado pelo Criciúma, o atacante teve passagem pelo Alviverde, rival do Corinthians, de 2016 a 2018. “Lógico que vou comemorar. Respeito sempre pelas equipes que passei, mas agora estou no Corinthians, vou comemorar e entrar nos braços da galera”, comentou. O atleta, que rescindiu contrato com o Shandong Taishan, da China, também exaltou o clube do Parque São Jorge. “Era um sonho, abri mão de muita coisa. Na hora que começou as negociações, é uma loucura. Ganhei muitos seguidores, senti o calor pelas redes. É o maior do Brasil para mim hoje, não vejo a hora de sentir isso dentro de campo. Abri mão, mas é o sonho de jogar aqui. Duilio sabia disso. É minha vontade. Tinha falado com minha esposa”, completou.

Roger Guedes já está treinando com o elenco corintiano, mas ainda não tem data para estrear. Sem entrar em campo por uma partida oficial desde o ano passado, o atacante está em processo de recondicionamento físico. Ele faz parte do “pacote” de contratações da diretoria do Corinthians. Nele, também consta Giuliano, Renato Augusto e Willian. “Willian é um grande jogador, fez carreira na Premier League, vamos ajudar muito e os outros times vão ter que se cuidar um pouquinho”, brincou Guedes, dando risada em conversa com o presidente do Alvinegro.