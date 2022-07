Róger Guedes responde críticas de torcedores do Corinthians: ‘Chatos demais’

Mesmo retomando o status de titular, o atacante segue sendo criticado por parte da torcida corintiana, que pede mais ‘entrega’ do atleta durante os jogos

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes respondeu críticas de torcedores do Corinthians nas redes sociais



Róger Guedes superou os problemas com Vitor Pereira e retomou o status de titular no Corinthians nas últimas partidas. Apesar disso, o atacante permanece sendo criticado por parte da torcida corintiana, que pede mais “entrega” ao atleta durante os jogos. Depois da vitória contra o Flamengo, por exemplo, um vídeo do camisa 9 andando em campo e fazendo pouca pressão na saída de bola do Rubro-Negro repercutiu nas redes sociais. “Marcar para quê, né? Salário está em dia”, diz a legenda da publicação.

Em uma das páginas dedicadas ao Timão, no entanto, Róger Guedes tratou de rebater. “Put* que o pariu! São chatos demais. Só por Deus!”, retrucou. Nos comentários do post, os corintianos se dividiram. Enquanto parte exaltou o desempenho do atacante, que soma 8 gols e 3 assistências na temporada, outra ala da torcida cobrou mais empenho do atleta. O jogador, vale lembrar, passará a sofrer com a concorrência do recém-contratado Yuri Alberto a partir da próxima segunda-feira, 19, data em que a janela de transferências no Brasil será aberta.