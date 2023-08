Roger Guedes se despede da torcida do Corinthians: ‘Espero um dia poder voltar’

Atacante acertou com o Al-Rayyan, do Catar, e disse em vídeo que sempre foi seu sonho jogar no país árabe

Na noite desta terça-feira, 1º, pouco antes do Corinthians entrar em campo contra o Newell’s Old Boys pela Copa Sul-Americana, o atacante Roger Guedes publicou um vídeo se despedindo da torcida corintiana. Ele fechou acordo com o Al-Rayyan, de Catar, e não joga mais pelo Timão. “Olá, pessoal. Estou aqui para anunciar a minha saída do Corinthians. Estou muito feliz pela negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente Duílio (Monteiro Alves) lá atrás, quando vim para o Corinthians. Dei o meu melhor sempre pelo clube, espero um dia poder voltar”, disse. “Fica o meu carinho a todos, os torcedores que sempre me trataram bem, a todos os funcionários do clube, os jogadores por quem eu tenho um carinho enorme e me ajudaram nesse momento. Estou muito feliz, fechando com uma equipe do Catar, o Al-Rayyan, era um sonho que eu tinha de jogar lá, o presidente Duílio sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Decidi junto com a minha família que isso seria o melhor para mim no momento. Fica a minha gratidão e vai, Corinthians!”, completou. Guedes é o principal nome do ataque corintiano em 2023 com 22 gols marcados e participou de 60% dos gols da equipe.